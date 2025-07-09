Михаил Мишустин оценил разработки, представленные на ИННОПРОМе

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, где ознакомился с проектами по замещению импорта. Среди экспонатов были представлены российский пассажирский самолёт Ил-114−300, микросхемы местного производства и продукция более тысячи промышленных компаний страны.