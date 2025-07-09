Михаил Мишустин оценил разработки, представленные на ИННОПРОМе

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, где ознакомился с проектами по замещению импорта. Среди экспонатов были представлены российский пассажирский самолёт Ил-114−300, микросхемы местного производства и продукция более тысячи промышленных компаний страны.
Осматривая экспозиции, глава федерального кабмина высоко оценил успехи отечественного машиностроения и отметил положительные тенденции роста промышленного производства в регионах. По словам российского премьера, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста, общий вектор развития остаётся позитивным.
Михаил Мишустин также встретился с врио губернатора Денисом Паслером. Тот представил руководству отчёты о развитии региональной экономики, подчеркнув рост индекса промышленного производства на 102%, увеличение объёма инвестиций на 104,5% и значительный прирост объёмов выпускаемой продукции.
Денис Паслер также отчитался о ситуации в сфере строительства в регионе.
— У нас план 3 миллиона квадратных метров. За шесть месяцев мы ввели порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Сложности есть, но это абсолютно нормально, коллективы предприятий справляются, — уточнил глава региона.
Михаил Мишустин также спросил у главы региона о распределении выделенного госбюджета. Губернатор подтвердил намерение направить половину суммы на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Остальные средства будут использованы для улучшения транспортной системы, дорожного покрытия и переселения жителей из ветхих домов.
Кроме того, на встрече была поднята тема развития образовательной сферы, включая строительство новых корпусов Уральского федерального университета (УрФУ). Согласно заявлению губернатора, проект реализуется строго по графику и должен завершиться к концу текущего года.
— С учетом расположения здесь экосистемы «Космос», кампуса вуза, радиотехнического института университета, образуется кластер с возможностью решать образовательные и промышленные проекты на одной площадке, — пояснил врио губернатора.
Михаил Мишустин поддержал инициативу увеличения числа центров профессионального образования до двадцати единиц к следующему году.