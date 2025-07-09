Бюджет первичного звена здравоохранения в Башкирии сократят на 40,6 млн рублей

На реализации программы, по мнению авторов документа, сокращение финансирования никак не скажется. В частности, не изменилось количество объектов здравоохранения, которые планируется отремонтировать или реконструировать, а также предполагаемая оснащенность медицинским оборудованием и автотранспортом.