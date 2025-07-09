Бюджет первичного звена здравоохранения в Башкирии сократят на 40,6 млн рублей

Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован на официальном портале республики.
Бюджет программы составляет 18,84 млрд руб., средства распределены по годам — с 2021-го по 2025-й. Более 14,1 млрд руб. приходится на федеральное финансирование, 3,35 млрд руб. — на республиканский бюджет, остальные затраты — на иные источники.
Поступления из бюджета России, как следует из проекта постановления, сократятся на 34,1 млн руб., а республиканская казна уменьшит ассигнования на 6,5 млн руб.
На реализации программы, по мнению авторов документа, сокращение финансирования никак не скажется. В частности, не изменилось количество объектов здравоохранения, которые планируется отремонтировать или реконструировать, а также предполагаемая оснащенность медицинским оборудованием и автотранспортом.