Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики

В качестве примера он указал на решение властей ограничить наличные расчеты, эта мера напрямую бьет по молдавской диаспоре, по рынку недвижимости и по отраслям, которые еще держат Молдавию на плаву. С 2000 года в Молдавию поступило 17,2 миллиарда долларов по небанковским каналам в пользу физических лиц. Реальные оценки превышают 20 миллиардов долларов, каждый год более 1,3 миллиарда долларов поступают в Молдавию неофициально. Филат отмечает, что последствия не заставили себя ждать: рынок недвижимости впал в глубокую турбулентность, цены выросли более чем на 20% за один квартал. Экс-премьер считает, что объяснить подобные действия властей можно только некомпетентностью, саботажем или лоббированием интересов банков.