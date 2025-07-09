Тайвань начал самые масштабные учения в своей истории

«Цель учений в этом году — укрепить способность Тайваня к долгосрочному сопротивлению и укрепить устойчивость как в армии, так и в гражданском обществе», — заявил внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун. В маневрах военные задействуют больше техники, закупленной у США, в частности реактивные системы залпового огня HIMARS (первые боевые испытания систем прошли в мае). По словам Чэ Чжуна, учения решили продлить в том числе из-за необходимости протестировать новое оружие, особенно беспилотники.