Токаев наградил работников водного хозяйства

Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей.