В Челябинской области стартовала программа «Герои Южного Урала», инициированная губернатором

Время героев диктует свои правила. Появляются новые лица — смелые, сильные духом, готовые работать на благо своей страны. В Челябинской области начал обучение первый поток студентов — ветеранов СВО. Им предстоит возглавить серьезные должности во властных структурах, общественных и коммерческих организациях.
1000 заявок
Челябинский филиал РАНХиГС добавил щепотку местной специфики и за полгода создал учебный курс. За календарный год студенты пройдут несколько модулей и обязательные стажировки под руководством солидных наставников. Сдав экзамены, они получат диплом государственного образца и возможность стать частью большой команды Южного Урала, получив руководящие посты в органах исполнительной власти или на крупных предприятиях.
Желающих попасть на обучение оказалось немало, в оргкомитет пришло более 1000 заявок от участников СВО, в том числе прямо сейчас находящихся «за ленточкой». Однако после серьезного отбора к учебе допустили 60 человек (как мужчин, так и женщин), показавших самые высокие результаты.
— Впереди у героев Южного Урала несколько образовательных модулей, насыщенная программа. Уверен, что они смогут усилить команду Челябинской области. Их опыт и личные качества у нас востребованы, — говорит губернатор Алексей Текслер.
Вклад в будущее
Глава региона лично дал старт первому потоку обучения. Студенты погрузились в 10-дневый интенсив в военно-патриотическом центре «Аванград». Далее каждого прикрепят к наставнику из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, крупных промышленных предприятий. Известно, что кому-то повезет работать с самим губернатором: Алексей Текслер высказал пожелание стать частью образовательного процесса.
Замдиректора Челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина рассказала, что на первом этапе обучения бойцы познакомятся с системой государственного управления, а также историей родного края. Лекции будут читать в том числе и московские преподаватели. Но большую часть учебного процесса займет практика, а также тренинги по личностному развитию, командообразованию и так далее.
Каждый модуль будет завершаться экзаменом. Учиться непросто, но это того стоит. Об этом студентам поведал выпускник федеральной программы «Время героев», ветеран СВО Александр Загайнов, получивший должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.
— Программа очень серьезная, она дорогого стоит. Впитывайте, как губка, все знания: только практика в совокупности с теорией даст нужный результат и правильный положительный эффект, — сказал он в напутствие коллегам.
Долгосрочные планы
Поток студентов, набранных на обучение в этом году, не станет единственным. Губернатор сообщил, что программа будет продолжена даже после окончания СВО, чтобы бойцы могли получить качественное образование и востребованные профессии в мирной жизни.
— Мы рассчитываем на то, что программа будет долгосрочной. Мы понимаем, что идет специальная военная операция. 19 ребят мы зачислили в резерв, потому что они сегодня находятся в зоне СВО, и только после ее завершения или после того, как закончат контракт с Минобороны, они смогут продолжить обучение. Поэтому будет и второй, и третий поток, и дальше. Нам необходимо, чтобы ребята, которые прошли специальную военную операцию, работали на гражданских должностях, — подчеркнул Алексей Текслер.
А замгубернатора Роман Воллерт сообщил, что «Герои Южного Урала» лишь одна из возможностей реализовать себя после возвращения с фронта. Те, кто не смог попасть в число финалистов конкурсного отбора, поработают со специалистами по образовательной и профессиональной ориентации — каждому найдется дело по душе.