В Челябинской области стартовала программа «Герои Южного Урала», инициированная губернатором

— Мы рассчитываем на то, что программа будет долгосрочной. Мы понимаем, что идет специальная военная операция. 19 ребят мы зачислили в резерв, потому что они сегодня находятся в зоне СВО, и только после ее завершения или после того, как закончат контракт с Минобороны, они смогут продолжить обучение. Поэтому будет и второй, и третий поток, и дальше. Нам необходимо, чтобы ребята, которые прошли специальную военную операцию, работали на гражданских должностях, — подчеркнул Алексей Текслер.