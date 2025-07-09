Мэр Сергей Петрин: «В очередной раз убедился — за молодежью будущее»

Сергей Петрин обратил внимание на ее осознанный подход к образованию и выразил уверенность, что таких побед у воронежских выпускников будет еще много. В процессе общения с собравшимися подняли важный вопрос о развитии в городе молодежных движений. Буквально в прошлом году на базе центра допобразования «Созвездие» начал функционировать молодежный центр. Однако его мощностей сегодня уже не хватает. Сергей Петрин попросил обратить внимание на это заместителя по социальной политике Любовь Кулакову, подыскать помещения, которые можно было бы использовать. Еще одной важной темой для обсуждения стала волонтерская деятельность.