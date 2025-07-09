Мэр Сергей Петрин: «В очередной раз убедился — за молодежью будущее»

«Всегда очень приятно общаться с активными и неравнодушными людьми, которые стремятся к достижению кажущихся невероятными высот в самых разных сферах или видят смысл своей жизни в помощи другим. И еще приятнее, что таких воронежцев очень много среди молодежи», — сказал Сергей Петрин.
Мэр отметил встречу с выпускницей образовательного центра «Содружество» Марией Томаровской. Девушка в этом году стала единственной выпускницей в регионе, набравшей высший балл на ЕГЭ сразу по трем предметам.
Сергей Петрин обратил внимание на ее осознанный подход к образованию и выразил уверенность, что таких побед у воронежских выпускников будет еще много. В процессе общения с собравшимися подняли важный вопрос о развитии в городе молодежных движений. Буквально в прошлом году на базе центра допобразования «Созвездие» начал функционировать молодежный центр. Однако его мощностей сегодня уже не хватает. Сергей Петрин попросил обратить внимание на это заместителя по социальной политике Любовь Кулакову, подыскать помещения, которые можно было бы использовать. Еще одной важной темой для обсуждения стала волонтерская деятельность.
Сергей Петрин акцентировал внимание на отправке гуманитарных грузов в зону СВО, которую власти собирают совместно с районными управами, предпринимателями и общественными организациями, рассказал, как вместе с семьей помогает школе сына в организации подобных акций.
Ребята задали главе Воронежа вопрос о качествах, которыми должен обладать мэр. Сергей Петрин признался: чтобы руководить целым городом, важно постоянно расширять сферу своих знаний и навыков, а еще — уметь и не бояться принимать решения быстро, и в дальнейшем нести за них ответственность.
«В очередной раз убедился: за молодежью будущее. Они станут лицом Воронежа, будут в дальнейшем его развивать и благоустраивать. Поздравил ребят с Днем семьи, любви и верности и вручил заслуженные награды», — подытожил Сергей Петрин.