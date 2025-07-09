Атакованный у берегов Йемена сухогруз Eternity C затонул

По данным Reuters, ведется поисково-спасательная операция, пока спасены пять членов экипажа. На борту сухогруза находился 21 филиппинец, один россиянин и три сотрудника охраны. В результате нападения погибли четыре человека, отмечает агентство. Еще двое пострадали, включая гражданина России — ему ампутировали конечность.
Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что 7 июля сухогруз Eternity C под флагом Либерии атаковали с моторных лодок при помощи гранатометов и беспилотных надводных аппаратов. За несколько часов до этого йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на коммерческий сухогруз Magic Seas в Красном море неподалеку от йеменского порта Ходейда. Экипаж был спасен.