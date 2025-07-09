Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь и Россию

Документ, который вступает в силу 11 июля 2025 года, затронет лиц, имеющих значение для госбезопасности. Ограничения, в частности, коснутся военнослужащих, депутатов Сейма, дипломатов, сотрудников министерств и ведомств, судей, а также работников предприятий критической инфраструктуры.
«В соответствии с законом нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых правоотношений с соответствующим лицом», — отмечается в публикации.
Уточняется, что запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям.