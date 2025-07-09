Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия запретила госслужащим выезжать в Россию и Беларусь

Чтобы попасть в страны Союзного государства по работе, нужно получить временное разрешение.

Источник: Клопс.ru

Кабинет министров Латвии ограничил выезд в Россию и Беларусь для госслужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вступит в силу 11 июля. Ограничения затронут военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (парламента), судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры.

Запрет не будет касаться тех случаев, когда выезд необходим лицу по служебным обязанностям или по гуманитарным соображениям. Чтобы попасть в страны Союзного государства, нужно будет получить разрешения на временный выезд из балтийской республики.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году в два раза чаще ездили в Россию по сравнению с 2023.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше