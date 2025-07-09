Латвия запретила госслужащим выезжать в Россию и Беларусь

Кабинет министров Латвии ограничил выезд в Россию и Беларусь для госслужащих. Об этом сообщает ТАСС.
Документ вступит в силу 11 июля. Ограничения затронут военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (парламента), судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры.
Запрет не будет касаться тех случаев, когда выезд необходим лицу по служебным обязанностям или по гуманитарным соображениям. Чтобы попасть в страны Союзного государства, нужно будет получить разрешения на временный выезд из балтийской республики.
По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году в два раза чаще ездили в Россию по сравнению с 2023.