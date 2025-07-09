Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В начале мая агентство DPA сообщило, что правительство Германии перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Позже это подтвердил глава МИД Йохан Вадефуль, заявив, что Берлин будет действовать таким образом, «чтобы это не было предсказуемо для России». Списки переданного Украине оружия публикуются на сайте правительства Германии, данные в нем актуальны по состоянию на середину апреля.