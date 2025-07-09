Чрезвычайное экономическое положение продлено в Приднестровье

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В Приднестровье продлили действие Чрезвычайного положения в экономике, решение принял Верховный совет на чрезвычайном заседании в среду, оно прошло в онлайн-формате.
Днем ранее предложение о продлении чрезвычайного экономического положения выдвинул лидер Приднестровья Вадим красносельский, он подписал и соответствующий указ.
Таким образом, Верховный совет утвердил указ Красносельского и продлил ЧП в экономике до 9 августа 2025 года включительно.
Как отмечалось на заседании, решение принято в связи с продолжающимся внешнеэкономическим давлением на Приднестровье.
«Сокращение поставок газа в Приднестровье привело к энергетическому и экономическому кризисам. Падение показателей промышленного производства и внешней торговли обусловило сокращение доходов бюджета», — также отмечалось на заседании.
Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года. Его ввели 11 декабря 2024 года, в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим продлевали пять раз, до 8 июня нынешнего года.