Чрезвычайное экономическое положение продлено в Приднестровье

Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года. Его ввели 11 декабря 2024 года, в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим продлевали пять раз, до 8 июня нынешнего года.