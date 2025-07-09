В посольстве Германии извинились за карту с неправильным флагом СССР

Дипломаты рассказали, что в публикации изначально использовали «карту того времени с неверными данными». В диппредставительстве принесли извинения и отметили, что не хотели задевать чувства подписчиков. Поэтому сразу же, как узнали об ошибке, заменили иллюстрацию, пишет RTVI.
Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения.
В первоначальном посте посольства советский флаг был представлен в виде серпа и молота, размещенных в белом круге на красном фоне, чем напоминал стяг Третьего рейха.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию посольства ФРГ «ужасом и антиисторическим фейком» и посоветовала немецким дипломатам извиниться.