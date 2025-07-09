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В посольстве Германии извинились за карту с неправильным флагом СССР

Посольство Германии в Москве принесло извинения за размещение в Telegram-канале карты послевоенного раздела Германии с некорректным изображением советского флага. Об этом сообщает RTVI.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дипломаты рассказали, что в публикации изначально использовали «карту того времени с неверными данными». В диппредставительстве принесли извинения и отметили, что не хотели задевать чувства подписчиков. Поэтому сразу же, как узнали об ошибке, заменили иллюстрацию, пишет RTVI.

Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения.

отдел печати и связей с общественностью диппредставительства
(цитата по RTVI)

В первоначальном посте посольства советский флаг был представлен в виде серпа и молота, размещенных в белом круге на красном фоне, чем напоминал стяг Третьего рейха.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту публикацию посольства ФРГ «ужасом и антиисторическим фейком» и посоветовала немецким дипломатам извиниться.

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