В Молдове полиция будет пускать на свадьбы и похороны только после личного досмотра: За это еще придется платить — 90 тысяч леев

9 июля на заседании кабмина запланировано рассмотреть предложенный МВД проект закона «об организации и проведении массовых мероприятий». Он предусматривает обязательный так называемый предварительный профилактический личный досмотр и досмотр багажа участвующих в мероприятии.
Речь идет о «профилактической мере, заключающейся в личном досмотре участвующих в мероприятии лиц, а также находящихся при них вещей с использованием в соответствующих случаях стационарных (переносных) технических средств обнаружения в целях предотвращения проноса на место проведения публичного мероприятия запрещенных или опасных предметов, которые могут создать угрозу жизни или здоровью лиц».
Закон будет применен к следующим категориям публичных мероприятий:
- культурные и художественные мероприятия; спортивные соревнования и спортивные игры;
- религиозные собрания в форме богослужений или других традиционных мероприятий, проводимых в местах, отличных от помещений мест поклонения; развлекательные мероприятия;
- коммерческие и выставочные мероприятия;
- собрания, регулируемые ныне законом о собраниях № 26/2008;
- частные мероприятия, проводимые в общественных или частных помещениях, полностью зарезервированных, предназначенных для семейных мероприятий (свадьбы, крещения, юбилеи и подобные мероприятия (и похороны? — Авт.), в пределах разрешенной вместимости соответствующего помещения;
- культурные, художественные, образовательные, учебные или развлекательные мероприятия, организуемые юридическими лицами, предметом деятельности которых является проведение этих категорий мероприятий, когда эти мероприятия проводятся на их собственных территориях или в закрытых периметрах, управляемых соответствующими юридическими лицами, в пределах разрешенной вместимости и публичного рабочего графика соответствующих юридических лиц;
- религиозные службы и религиозные собрания, проводимые в помещениях мест поклонения, в соответствии с религиозной традицией соответствующего культа;
- публичные мероприятия, организуемые в помещениях частных территорий с публичным доступом.
Из определения процедуры предварительного досмотра и длиннющего перечня мероприятий, которые подпадают под действия будущего закона, становится ясно, что намечается тотальный полицейский предварительный контроль-досмотр любых мероприятий и их предполагаемых участников, в том числе литургий, свадеб, крещений, юбилеев и похорон.
Если ранее, как правило, были законспирированные смотрящие из спецорганов, то теперь по любому поводу надо будет пройти предварительный досмотр, что даст возможность запретить любые намеченные мероприятия.
Для подтверждения необходимости принятия закона МВД представило статистику.
Оказывается, только в 2022—2024 годах провели 58 130 разного рода мероприятий, в среднем ежедневно — по 53. В них участвовало 15,4 миллиона человек. То есть каждый житель Молдовы — от ребенка до старшего поколения ежегодно принимали участие как минимум в двух мероприятиях.
При этом ежегодная динамика участников, по данным МВД, росла с 3,4 миллиона в 2022 году до 6,4 миллиона в 2024 году.
То есть желтая полиция все эти годы негласно вела учет всех собраний по всем поводам? Мы этого не знали! А теперь хотят принять драконовский закон, чтобы уже вполне официально получить право залезать в трусы каждому гостю на свадьбе, крестинах, похоронах?
Антидемократический демарш явно приурочен к предстоящим парламентским выборам. И это останется с нами навсегда?
Самое интересное: полиция хочет, чтобы за это ей платили до 90 тысяч леев. И даже если вы согласны — вам в проведении мероприятия могут отказать.