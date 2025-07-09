В Молдове полиция будет пускать на свадьбы и похороны только после личного досмотра: За это еще придется платить — 90 тысяч леев

То есть желтая полиция все эти годы негласно вела учет всех собраний по всем поводам? Мы этого не знали! А теперь хотят принять драконовский закон, чтобы уже вполне официально получить право залезать в трусы каждому гостю на свадьбе, крестинах, похоронах?