Для Александра Васильковского и Дианы Дооновой участие в фестивале стало особенно значимым. Они отметили, что главным моментом свадьбы стала неожиданная встреча с братом невесты, Валерием Дооновым, который в настоящее время служит в зоне специальной военной операции. По решению Президента России Владимира Путина ему был предоставлен краткосрочный отпуск, чтобы он мог присутствовать на этом важном событии для семьи.