Три пары из Красноярского края поженились на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
На Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Москве три пары из Красноярского края официально заключили брак.
Торжественные церемонии бракосочетания проходят в Национальном центре «Россия», где за три дня более 200 пар из разных уголков страны оформляют свои семейные отношения. Среди новобрачных оказались Александр Трефилов и Виктория Чевтаева, Александр Васильковский и Диана Доонова, а также Сергей Куташевский и Александра Иокст.
Церемонии начались с прогулки на яхтах по Москве-реке, после чего пары, сопровождаемые гостями, направились к Национальному центру «Россия», где сотрудники ЗАГСа зарегистрировали их браки. Важным символом этого события стал огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», олицетворяющий вечную любовь и семейное благополучие.
Для Александра Васильковского и Дианы Дооновой участие в фестивале стало особенно значимым. Они отметили, что главным моментом свадьбы стала неожиданная встреча с братом невесты, Валерием Дооновым, который в настоящее время служит в зоне специальной военной операции. По решению Президента России Владимира Путина ему был предоставлен краткосрочный отпуск, чтобы он мог присутствовать на этом важном событии для семьи.
Диана выразила благодарность за возможность увидеться с братом в столь значимый день, подчеркнув, что эти воспоминания останутся с ними на всю жизнь.
В рамках фестиваля в Национальном центре «Россия» также проходят различные культурно-просветительские мероприятия, включая паблик-токи, мастер-классы и экскурсии, посвященные свадебным традициям России и семейной психологии. Спикерами выступают историки, журналисты, психологи и эксперты свадебной индустрии.
Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» проходит с 8 по 10 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению Президента Российской Федерации для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан. В его работе участвуют федеральные органы власти, государственные компании и регионы.