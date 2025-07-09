Виталий Смирнов подал документы для участия в выборах Раиса Татарстана

Как сообщили в ЦИК РТ, документы приняты в установленном порядке, рабочая группа приступила к их проверке. Кандидату выдано письменное подтверждение приема документов.
Напомним, выдвижение кандидатов на выборы Раиса Татарстана завершается 11 июля в 18:00. Регистрация кандидатов начнется после завершения этапа выдвижения и предоставления полного пакета документов, включая подписи депутатов представительных органов муниципальных образований.
В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.