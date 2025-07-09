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Гросси: ФРГ может получить ядерное оружие за считаные месяцы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Германия обладает всем необходимым для получения ядерного оружия в течение нескольких месяцев. С такой оценкой выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Источник: РИА "Новости"

«[Германии потребуется] очень мало [времени для создания ядерного оружия]. Возможно, это будет вопрос нескольких месяцев. У немцев есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. В их распоряжении имеются все [необходимые] технологии», — ответил Гросси на соответствующий вопрос журналиста издания. В то же время, он подчеркнул, что это всего лишь «гипотетические предположения».

Глава МАГАТЭ также отметил, что соблюдение ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) — в интересах европейских стран. «В международных отношениях ни одно государство, особенно могущественное, не руководствуется альтруизмом. Оно поступает так в своих собственных интересах. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе», — пояснил он.

В июне председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенс Шпан заявил, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия недостаточно для «сдерживания» России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

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