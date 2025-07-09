Гросси: ФРГ может получить ядерное оружие за считаные месяцы

«[Германии потребуется] очень мало [времени для создания ядерного оружия]. Возможно, это будет вопрос нескольких месяцев. У немцев есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. В их распоряжении имеются все [необходимые] технологии», — ответил Гросси на соответствующий вопрос журналиста издания. В то же время, он подчеркнул, что это всего лишь «гипотетические предположения».