«Работаем в ноль»: молдавские транспортники вышли на протест у здания правительства

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Автоперевозчики вышли на акцию протеста на главной площади Кишинева, у здания правительства, в ней принимают участие около 120 водителей и порядка 100 транспортных средств.
Акция протеста началась с общего гула клаксонов. Как отметили организаторы акции, представители Ассоциации работодателей-операторов автотранспорта (APOTA), протест будет проводиться три дня: перед зданием правительства, затем — офиса ЕС в Молдове и перед зданием Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).
«Мы не остановимся, пока не достигнем своей цели!», — заявил журналистам руководитель APOTA Олег Алекса.
Автоперевозчики требуют немедленного утверждения правительством и публикации Методики расчета тарифов на регулярные пассажирские перевозки.
Кроме того, среди требований — передача на доработку разработанного Министерством транспорта и инфраструктуры проекта по внедрению систем электронного билета (e-bilet) и eGPS.
Транспортники также требуют отмены писем, изданных ANTA, обязывающих перевозчиков переоборудовать все транспортные средства для возможности перевозки инвалидов.
«Мы вышли протестовать, потому что все подорожало, а мы работаем в ноль. У нас нет поддержки, нас никто не слушает», — отметил один из протестующих.
Транспортники заявили, что нынешняя стоимость проездных билетов не соответствуют экономическим реалиям, так как подорожало и топливо, и запчасти.
«Зарплаты низкие, денег на ремонт не хватает. Пассажиров мало, люди уезжают — в Молдове тяжело жить. Мы рады бы работать здесь, дома, но не можем: каждый день что-то ломается, дороги плохие, постоянно возникают расходы», — сетуют водители.
Протест перед правительством продлился три часа. Транспортники заявили, что если их требования не будут услышаны, подобные акции продолжатся.