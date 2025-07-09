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«Работаем в ноль»: молдавские транспортники вышли на протест у здания правительства

Работники транспортной отрасли Молдовы испытывают целый ряд трудностей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Автоперевозчики вышли на акцию протеста на главной площади Кишинева, у здания правительства, в ней принимают участие около 120 водителей и порядка 100 транспортных средств.

Акция протеста началась с общего гула клаксонов. Как отметили организаторы акции, представители Ассоциации работодателей-операторов автотранспорта (APOTA), протест будет проводиться три дня: перед зданием правительства, затем — офиса ЕС в Молдове и перед зданием Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).

«Мы не остановимся, пока не достигнем своей цели!», — заявил журналистам руководитель APOTA Олег Алекса.

Автоперевозчики требуют немедленного утверждения правительством и публикации Методики расчета тарифов на регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, среди требований — передача на доработку разработанного Министерством транспорта и инфраструктуры проекта по внедрению систем электронного билета (e-bilet) и eGPS.

Транспортники также требуют отмены писем, изданных ANTA, обязывающих перевозчиков переоборудовать все транспортные средства для возможности перевозки инвалидов.

«Мы вышли протестовать, потому что все подорожало, а мы работаем в ноль. У нас нет поддержки, нас никто не слушает», — отметил один из протестующих.

Транспортники заявили, что нынешняя стоимость проездных билетов не соответствуют экономическим реалиям, так как подорожало и топливо, и запчасти.

«Зарплаты низкие, денег на ремонт не хватает. Пассажиров мало, люди уезжают — в Молдове тяжело жить. Мы рады бы работать здесь, дома, но не можем: каждый день что-то ломается, дороги плохие, постоянно возникают расходы», — сетуют водители.

Протест перед правительством продлился три часа. Транспортники заявили, что если их требования не будут услышаны, подобные акции продолжатся.