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Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа «разбомбить» Москву

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин, заявил, что Кремлю не известно, является ли это фейком или нет.

Источник: © РИА Новости

«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — сказал он.

По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров.

«Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом», — резюмировал представитель Кремля.

В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.

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