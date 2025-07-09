Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа «разбомбить» Москву

«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — сказал он.
По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров.
«Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом», — резюмировал представитель Кремля.
В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.