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Как рассчитать свою пенсию, рассказали в ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) рассказал, каким образом назначает пенсионные выплаты казахстанцам.

Источник: Курсив

В первый год выхода на пенсию выплаты составляют 6,5% от накоплений казахстанца, деленные на 12 месяцев. Далее они ежегодно индексируются на 5% и производятся до исчерпания. Минимальный размер выплаты составляет не менее 70% от прожиточного минимума (в 2025 году ПМ — 46 228 тенге).

Исходя из этой формулы, пенсионная выплата составит в первый год:

  • при накоплении в 10 млн тенге — 54,1 тыс. тенге в месяц;
  • в 15 млн тенге — 81,2 тыс. тенге;
  • в 20 млн тенге — 108,3 тыс. тенге.

Стоит учитывать, что пенсионные выплаты из ЕНПФ — это лишь один из компонентов пенсии казахстанца. Гражданин также получает базовую пенсию из бюджета (от 32,3 до 50,8 тыс. тенге в 2025 году), а также солидарную пенсию, если у него есть опыт работы до 1998 года. Кроме того, с 2024 года работодатели перечисляют в ЕНПФ взносы за своих сотрудников (ОПВР).

Если сумма накоплений не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии (менее 753 252 тенге в 2025 году), выплата производится единовременно.

Для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп и работников вредных производств, имеющих не менее 60 месяцев обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), применяются повышающие коэффициенты, которые увеличивают размер пенсий.

Для граждан, вышедших на пенсию в 55 лет и имеющих не менее 84 месяцев ОППВ:

  • минимальный порог в 70% от прожиточного минимума не применяется;
  • повышающие коэффициенты не учитываются;
  • небольшие остатки на счете (менее 70% от ПМ) не выплачиваются, если они идут вместе с очередной выплатой.

Напомним, право на ежемесячные пенсионные выплаты имеют мужчины с 63 лет и женщины с 61 года (с 2028 года возраст женщин будет повышаться до 63 лет); граждане с 55 лет, работавшие на вредных производствах и имеющие не менее 84 месяцев взносов по профессиональной системе; лица с инвалидностью 1 или 2 группы (если инвалидность установлена бессрочно).

Ранее управляющий директор ЕНПФ Мурат Шарипов сообщил, что если казахстанец накопит 50 млн тенге в ЕНПФ, то он может в будущем рассчитывать на пенсию в размере 350 тыс. тенге.