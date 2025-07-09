Как рассчитать свою пенсию, рассказали в ЕНПФ

Стоит учитывать, что пенсионные выплаты из ЕНПФ — это лишь один из компонентов пенсии казахстанца. Гражданин также получает базовую пенсию из бюджета (от 32,3 до 50,8 тыс. тенге в 2025 году), а также солидарную пенсию, если у него есть опыт работы до 1998 года. Кроме того, с 2024 года работодатели перечисляют в ЕНПФ взносы за своих сотрудников (ОПВР).