СМИ: Трамп поддержит проект санкций против России

Как пишет Politico, соавтором законопроекта является видный сторонник Украины в сенате Линдси Грэм*, который утверждает, что «теперь Трамп поддерживает» законопроект. По слова сенатора, Трамп сообщил ему, что «пора двигаться дальше», поэтому вскоре в конгрессе начнется работа над документом. В соцсети Х Грэм написал во вторник:
Президент Трамп прекрасно понимает, в какие игры играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители и финансируют военную машину Путина.
По данным The Hill, Грэм находится в постоянном контакте с Трампом по поводу законопроекта, и законодатели в верхней палате ждут одобрения президента, чтобы вынести его на обсуждение. О начале работы может быть объявлено на этой неделе. Однако непосредственное обсуждение документа на этой неделе не начнется, скорее этого стоит ожидать позднее в июле, рассказали Politico два осведомленных источника.
В последнее время Грэм и еще один соавтор проекта, демократ Ричард Блюменталь, внесли в него ряд изменений. В частности, «президентское исключение», по словам Грэма, обеспечит Трампу «максимальное преимущества» и выведет из-под санкций страны, которые оказывают существенную военно-экономическую помощь Украине.
Кроме того, новая версия расширит полномочия президента касательно сроков санкционных мер. В предыдущем варианте документа, как поясняет Politico, Трамп мог отложить их введение на 180 дней, в новом варианте президент сможет дважды отсрочить рестрикции на 180 дней при условии голосования в конгрессе.
Согласно The Hill, на вопрос о возможности введения санкций в отношении России Трамп ответил, что он «рассматривает» такой вариант. После чего Грэм подчеркнул, что он «уверен, что президент готов к тому, чтобы мы действовали».
* Линдси Грэм внесен в России в список экстремистов и террористов