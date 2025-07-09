СМИ: Трамп поддержит проект санкций против России

По данным The Hill, Грэм находится в постоянном контакте с Трампом по поводу законопроекта, и законодатели в верхней палате ждут одобрения президента, чтобы вынести его на обсуждение. О начале работы может быть объявлено на этой неделе. Однако непосредственное обсуждение документа на этой неделе не начнется, скорее этого стоит ожидать позднее в июле, рассказали Politico два осведомленных источника.