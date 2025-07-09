NYT: пауза в поставках оружия США на Украину оказалась случайной

По сведениям издания, за последние два года Пентагон направил Украине оружия, техники и боеприпасов на сумму более $66 млрд. Военная помощь поступает по двум каналам: либо из существующих запасов Минобороны США, которые потом пополняются за счет средств, выделенных Конгрессом, либо через Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон финансирует закупку оружия для Киева напрямую у американских военных подрядчиков.