Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 июля: главное

Российские войска продвигаются вперед и создают буферную зону для обеспечения безопасности РФ, заявил Песков, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинским военным нужно «восстановить» позиции в Курской и Белгородской областях.
Россия ожидает от Украины предложений по третьему раунду переговоров, это в интересах Киева, так как ситуация на фронте меняется.
Вы знаете, что уже проведена определенная работа, два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится, и диалог будет продолжен. Нам нужно начать обсуждение тех меморандумов, которыми мы обменялись.
У США есть желание быстро разрешить украинский конфликт, но это не получается сделать моментально.
РФ рассчитывает, что Трамп и его команда продолжат усилия по выведению украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость.
Кремль услышал важное заявление Трампа о том, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он думал с самого начала.
В Кремле спокойно относятся к жестким заявлениям Трампа в отношении Путина, у президента США в целом достаточно жесткая стилистика.
Кремль не знает, являются ли угрозы Трампа «разбомбить Москву» фейком.
Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости.
Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений.
Владимир Путин не разговаривал с Трампом по телефону в период, когда тот не был президентом США.
Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ по жалобам Украины и Нидерландов по делу о крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году и не собирается их выполнять.
Пока планов визита Путина в КНДР нет, Кремль сообщит, если они появятся.
Глава МИД России Сергей Лавров во время предстоящего визита в Пхеньян передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ.
Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина.
Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания: по образованию и по вопросам здравоохранения и демографии.
В среду президент России встретится с главой «Русгидро» Виктором Хмариным.