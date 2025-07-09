Полпред в УрФО Артем Жога назвал самые привлекательные экспонаты на «Иннопроме»

«Конечно же, заглянул на экспозицию ДНР. В “Иннопроме” донецкие предприятия участвуют уже в третий раз. Продукция — от горнопроходческой техники и 3D-технологий до медицинских протезов. Счастлив, что Донбасс восстанавливается, и это общая заслуга страны», — подчеркнул полпред президента в УрФО.