Полпред в УрФО Артем Жога назвал самые привлекательные экспонаты на «Иннопроме»

Полпред президента в УрФО Артем Жога повторно приехал на выставку «Иннопром» в Екатеринбурге, чтобы детально ознакомиться с экспозицией. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале.
Первым делом уральский полпред, по его словам, осмотрел трехсекционный трамвай «Синары». Внимание Артема Жоги привлекли также беспилотники из Ханты-Мансийского автономного округа и Башкирии.
«Конечно же, заглянул на экспозицию ДНР. В “Иннопроме” донецкие предприятия участвуют уже в третий раз. Продукция — от горнопроходческой техники и 3D-технологий до медицинских протезов. Счастлив, что Донбасс восстанавливается, и это общая заслуга страны», — подчеркнул полпред президента в УрФО.
Без внимания Артема Жоги не остался стенд Ростовской области, где представлена модель нового учебного самолета СП-30. Также полпред заинтересовался макетом нового завода на стенде Челябинской области.