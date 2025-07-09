Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред в УрФО Артем Жога назвал самые привлекательные экспонаты на «Иннопроме»

Уральский полпред Артем Жога повторно посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге.

Источник: Telegram-канал Артема Жоги

Полпред президента в УрФО Артем Жога повторно приехал на выставку «Иннопром» в Екатеринбурге, чтобы детально ознакомиться с экспозицией. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале.

Первым делом уральский полпред, по его словам, осмотрел трехсекционный трамвай «Синары». Внимание Артема Жоги привлекли также беспилотники из Ханты-Мансийского автономного округа и Башкирии.

«Конечно же, заглянул на экспозицию ДНР. В “Иннопроме” донецкие предприятия участвуют уже в третий раз. Продукция — от горнопроходческой техники и 3D-технологий до медицинских протезов. Счастлив, что Донбасс восстанавливается, и это общая заслуга страны», — подчеркнул полпред президента в УрФО.

Без внимания Артема Жоги не остался стенд Ростовской области, где представлена модель нового учебного самолета СП-30. Также полпред заинтересовался макетом нового завода на стенде Челябинской области.