Захарова назвала суд над Гуцул ярчайшим примером беспредела

«Открытая борьба с инакомыслием, попрания основополагающих демократических норм, прав человека, да и вообще, элементарной законности, стали отличительными чертами режима Санду. При этом под удар обычно подпадают те, кто выступает за выстраивание, например, конструктивного диалога с Россией. Все это сопровождается бездоказательными обвинениями в наш адрес, в неких попытках вмешательства во внутренние дела Молдавии. А судебный процесс над, подчеркну, законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул является ярчайшим примером этого самого беспредела», — сказала Захарова на брифинге.