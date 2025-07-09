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Захарова назвала суд над Гуцул ярчайшим примером беспредела

Захарова: борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима Санду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является ярчайшим примером беспредела, борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима президента Молдавии Майи Санду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Открытая борьба с инакомыслием, попрания основополагающих демократических норм, прав человека, да и вообще, элементарной законности, стали отличительными чертами режима Санду. При этом под удар обычно подпадают те, кто выступает за выстраивание, например, конструктивного диалога с Россией. Все это сопровождается бездоказательными обвинениями в наш адрес, в неких попытках вмешательства во внутренние дела Молдавии. А судебный процесс над, подчеркну, законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул является ярчайшим примером этого самого беспредела», — сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, по мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии, политика «закручивания гаек» под предлогом борьбы с выдуманной российской пропагандой только усилится.

Она подчеркнула, что международные структуры должны обратить внимание на происходящее в стране.

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