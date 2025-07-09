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Санду в Варшаве высказалась за устойчивое молдавско-польское экономическое партнерство

Президент Молдовы посетила Польшу с рабочим визитом и рассказала там о гибридных атаках.

Источник: Președinția Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В ходе визита в Польшу, который проходил 7—8 июля, президент Молдовы Майя Санду подтвердила прекрасные молдавско-польские отношения и общую решимость превратить это политическое сближение в устойчивое экономическое партнерство, ориентированное на европейское будущее Молдовы, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

В ходе рабочего визита Санду встретилась со своим польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском и министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Как отмечает пресс-служба президента, польские официальные лица выразили твёрдую поддержку европейскому пути Республики Молдова, защите демократии и реформам, укрепляющим верховенство права и устойчивость институтов.

Санду, со своей стороны, высказалась за углубление торговых отношений между двумя государствами: увеличение молдавского экспорта в Польшу и страны Центральной Европы, а также привлечение польских инвестиций в экономику Республики Молдова.

«Польша — близкий друг и важный сторонник Молдовы. У нас есть реальный потенциал для преобразования наших прекрасных политических отношений в устойчивое торговое партнёрство», — заявила президент Санду.

По приглашению министра Радослава Сикорского глава государства приняла участие в ежегодной Конференции послов Польши, где «выступила с речью о гибридных атаках против Республики Молдова, региональной безопасности и вкладе Молдовы в европейскую стабильность».

Программа визита также включала встречу с представителями молдавской диаспоры в Польше, организованную посольством Молдовы в Варшаве. По официальным данным, в Польше проживает около 10 000 молдавских граждан.

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