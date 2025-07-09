Сергей Шелест рассказал, что готовят к «Флоре»

В Омске стартовала подготовка к выставке «Флора-2025»: будущие цветочные инсталляции посвятят Году защитника Отечества, 80-летию Победы и званию Омска — «Молодёжной столицы России». Основные композиции появятся в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского, контракт на их оформление заключён на 15 млн рублей.
«Ведём подготовку к традиционной выставке зелёного строительства и садоводства “Флора-2025”, — сообщил в своём телеграм-канале Сергей Шелест. — Сейчас специалисты службы озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства выполняют очистку территории скверов от сухих веток и мусора, прополку, а также готовят почву для дальнейших посадок. Накануне на части территории будущей “Флоры” засеян газон».
Ранее у памятника солдатской матери Анастасии Ларионовой посадили 27 можжевельников казацких, 230 кустов вейника, 60 кровохлёбок, 96 синих и 30 белых вероник, 110 лихнисов халцедонских. Ассортимент подобрали символично: вейник и кровохлёбка напоминают о русском поле и материнской печали, а «огонёк» лихниса — о звёздах-героях и окнах, где ждали солдат.
«В целом постараемся порадовать омичей и гостей города красивой выставкой, чтобы у каждого её посетителя остались только приятные воспоминания и яркие фотографии», — подчеркнул мэр.