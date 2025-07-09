Сергей Шелест рассказал, что готовят к «Флоре»

«Ведём подготовку к традиционной выставке зелёного строительства и садоводства “Флора-2025”, — сообщил в своём телеграм-канале Сергей Шелест. — Сейчас специалисты службы озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства выполняют очистку территории скверов от сухих веток и мусора, прополку, а также готовят почву для дальнейших посадок. Накануне на части территории будущей “Флоры” засеян газон».