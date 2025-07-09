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Ратмир Мавлиев раскритиковал доклад «Уфагорсвета»

Ратмир Мавлиев раскритиковал доклад «Уфагорсвета».

Источник: Башинформ

Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации муниципалитета раскритиковал доклад директора «Уфагорсвета» Михаила Зинова, назвав его чересчур оптимистичным.

«У нас очень много проблем по освещению, поэтому ваш доклад не принимаю. Расскажите в следующий раз о проблемах в городе, какие задачи ставите, сколько необходимо денег на финансирование отдаленных территорий, в том числе Шакши и Нагаево», — сказал Мавлиев.

При этом глава Уфы поблагодарил коллектив организации за огромную работу по замене освещения на территории города.

«Почти 50 тысяч светильников заменили, но давайте о проблемах будем разговаривать», — подчеркнул Мавлиев.