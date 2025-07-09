Ратмир Мавлиев раскритиковал доклад «Уфагорсвета».

«У нас очень много проблем по освещению, поэтому ваш доклад не принимаю. Расскажите в следующий раз о проблемах в городе, какие задачи ставите, сколько необходимо денег на финансирование отдаленных территорий, в том числе Шакши и Нагаево», — сказал Мавлиев.