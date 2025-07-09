Эстония пригрозила заблокировать антироссийский пакет санкций ЕС

Цахкна напомнил, что действующий потолок цен в $60 за баррель не снижался на протяжении двух лет из-за отсутствия поддержки со стороны западных стран. Но против снижения лимита выступили США. Как писало издание Politico, от этого решения в итоге отказался и Евросоюз из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном, на фоне которого резко выросли цены на нефть.