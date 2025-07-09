Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Участок федеральной трассы М-12 «Восток», расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис Паслер.
«Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце… Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик, как пассажирский, так и грузовой», — сказал Паслер.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автомобильной дороги Дюртюли — Ачит, которая войдёт в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга и пройдёт по территориям трёх регионов, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.