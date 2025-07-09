Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области

«Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце… Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик, как пассажирский, так и грузовой», — сказал Паслер.