Не было арестов без ордера и судов на кухне: Узбекистан опроверг заключение Рабочей группы ООН по делу Гульнары Каримовой

В документе утверждалось, что Каримова была задержана без ордера, более полутора лет находилась в полной изоляции под домашним арестом, а первое судебное заседание якобы прошло… на кухне её дома.
Однако власти Узбекистана категорически не согласились с такой трактовкой и выступили с официальным заявлением, в котором опровергли выводы Рабочей группы.
Что заявляют в Ташкенте?
По версии узбекской стороны, мнение экспертов ООН было сформировано на основе информации, предоставленной только одной стороной. При этом официальный ответ Узбекистана был направлен, но, по словам властей, не был учтён из-за процессуальных сроков.
Правительство подчёркивает, что все действия в отношении Гульнары Каримовой осуществлялись строго в рамках закона, с соблюдением как национального законодательства, так и международных обязательств Узбекистана.
Право на защиту и справедливый суд
Согласно заявлению, на всех этапах расследования и судебного разбирательства Каримова имела доступ к защите: имела возможность обращаться как к самостоятельно выбранным, так и к назначенным в установленном порядке адвокатам. Ей предоставляли материалы дела, обеспечивалась конфиденциальность общения с защитником, а также возможность обжаловать решения.
Что касается утверждений о «суде на кухне», длительной изоляции и незаконном задержании, узбекская сторона называет это абсолютно необоснованными заявлениями, не соответствующими действительности. Все процессуальные действия и судебные заседания, по словам властей, проходили в соответствии с установленными нормами.
Суть обвинений
Судебные решения по делу Каримовой, как утверждается в заявлении правительства Узбекистана, были вынесены уполномоченными судами на основе достаточной доказательной базы. Речь идёт о тяжких и особо тяжких преступлениях: уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, мошенничестве, незаконном присвоении госсобственности и других действиях, нанёсших государству значительный финансовый ущерб.
Особый акцент в официальном заявлении сделан на том, что никаких политических мотивов в этом деле не было. Все действия правоохранительных органов основывались исключительно на фактах и доказательствах, и не были связаны с политической деятельностью или взглядами фигуранта дела.
Таким образом, Узбекистан решительно отвергает обвинения в нарушении прав Гульнары Каримовой и подчёркивает свою готовность к открытому диалогу с международными организациями, при этом настаивая на необходимости объективного и беспристрастного подхода.