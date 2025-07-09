Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Какими будут следующие атаки и что такое стратегическое воздушное наступление — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.