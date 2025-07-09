По четыре млн тенге выплатят казахстанским учителям

В Казахстане стартовал ежегодный республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку и признание заслуг учителей. Победители получат денежную премию в размере 3,9 миллиона тенге (1000 МРП), передает BAQ.KZ.
По данным Министерства просвещения РК, при определении победителей учитываются:
- вклад педагога в развитие образования,
- эффективность его работы,
- профессиональное мастерство.
Кто может участвовать?
В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольного, среднего, технического и профессионального образования с не менее 5 лет непрерывного стажа.
Конкурс проходит в три этапа:
- Районный/городской уровень — с 8 по 25 июля;
- Областной уровень — с 28 июля по 15 августа;
- Республиканский этап — с 18 августа по 18 сентября.
Участие полностью цифровизировано: регистрация, подача документов и оценка заявок проходят на портале uzdikustaz-nobd.edu.kz.
Конкурс проводится с 2012 года. За это время звание «Лучший педагог» получили более 700 учителей со всей страны.