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По четыре млн тенге выплатят казахстанским учителям

В Казахстане выберут «Лучшего педагога — 2025».

Источник: Nur.kz

В Казахстане стартовал ежегодный республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку и признание заслуг учителей. Победители получат денежную премию в размере 3,9 миллиона тенге (1000 МРП), передает BAQ.KZ.

По данным Министерства просвещения РК, при определении победителей учитываются:

  • вклад педагога в развитие образования,
  • эффективность его работы,
  • профессиональное мастерство.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольного, среднего, технического и профессионального образования с не менее 5 лет непрерывного стажа.

Конкурс проходит в три этапа:

  • Районный/городской уровень — с 8 по 25 июля;
  • Областной уровень — с 28 июля по 15 августа;
  • Республиканский этап — с 18 августа по 18 сентября.

Участие полностью цифровизировано: регистрация, подача документов и оценка заявок проходят на портале uzdikustaz-nobd.edu.kz.

Конкурс проводится с 2012 года. За это время звание «Лучший педагог» получили более 700 учителей со всей страны.