Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно разработают информационные материалы, разъясняющие порядок трудоустройства мигрантов, сообщает ИА «Дунё».
Представители Посольства Узбекистана в России и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ирина Зубкова обсудили текущее состояние и перспективы организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана, включая вопросы оптимизации действующих механизмов регулирования трудовой миграции.
«Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках платформы “Работа в России”, в частности интеграции информационных систем, созданию личного кабинета представительства Агентства миграции при Кабинете министров Узбекистана, а также разработке совместного информационного продукта, разъясняющего ключевые требования и процедуры трудоустройства для иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Дипломаты Узбекистана выразили заинтересованность в расширении легальных каналов трудоустройства граждан республики в России, а также готовность к углублению взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.
Речь также шла об упрощении процедур организованного набора, содействии в подборе надежных работодателей и совместном мониторинге их добросовестности.