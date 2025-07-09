Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

«Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках платформы “Работа в России”, в частности интеграции информационных систем, созданию личного кабинета представительства Агентства миграции при Кабинете министров Узбекистана, а также разработке совместного информационного продукта, разъясняющего ключевые требования и процедуры трудоустройства для иностранных граждан», — говорится в сообщении.