Премия мира авансом: президент США Дональд Трамп может стать нобелевским лауреатом

8 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Нетаньяху считает что при поддержке Трампа Израиль сможет достичь мира «со всем Ближним Востоком».
— Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслуженна, и вы должны ее получить, — заявил израильский премьер и вручил лидеру США копию письма.
Сам Трамп, выступая перед журналистами, отметил: то, что он оказался в числе кандидатов, стало для него неожиданностью. Вероятнее всего, здесь он просто слукавил.
Заведующий кафедрой социологии и политологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук, политолог Андрей Кошкин вспоминает, что Дональд Трамп, будучи еще 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, заводил разговор о своем желании получить Нобелевскую премию мира.
— Но тогда демократы сильно раскрутили тему вмешательства России в американские выборы, и Трамп, по их мнению, оказался чуть ли не агентом Кремля. В предвыборной гонке перед тем как стать 47-м президентом, он четко обозначил свои намерения, подчеркнув, что за 24 часа уладит украинский конфликт и что при нем не будет войн, — считает Андрей Кошкин.
Чей Крым? Что изменится, если Трамп признает полуостров нашим в рамках большой сделки.
И это оказалось серьезной заявкой на получение престижной мировой награды в период нового президентского срока.
— После инаугурации Трамп объявил о желании укрепить позиции США на международной арене, — добавил Андрей Кошкин. — И 12-дневная война на Ближнем Востоке, в которой все стороны внезапно объявили себя победителями, стала для него еще одним шагом в сторону премии.
Премьер-министр Нетаньяху понимает, что сегодня поддержка Трампа ему очень важна — начинаются разговоры о возможном судебном разбирательстве в его отношении.
— В такой ситуации поддержка от американского лидера не помешает. Так, можно констатировать, что выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира — больше личная заинтересованность премьер-министра Израиля, а не заслуга президента США, — поделился с «Вечерней Москвой» политолог.
Трампу не дает покоя пример его предшественника Барака Обамы, которому дали Нобелевскую премию мира «авансом», надеясь на будущий вклад в мировое благополучие.
Будет ли ядерная война.
— Но тот не оправдал возложенного на него доверия, и это серьезно задело Трампа, — считает Кошкин.
Известен и второй случай в истории, когда «мирная “нобелевка” была вручена незаслуженно. Это награждение генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и президента СССР Михаила Горбачева за снос Берлинской стены и соединение Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии.
— Восточная Европа была поднята из руин именно благодаря СССР. Одному человеку нельзя было брать ответственность за разрушение соцлагеря. И присуждение Нобелевской премии мира за такой поступок — очень спорный вопрос, — считает Андрей Кошкин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ:
— Это уже не первая инициатива о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира. Он об этом грезит, для него премия является очень желанной историей. И я бы не назвал это выдвижение заслуженным. Думаю, что Нобелевский комитет примет решение благодаря политическому давлению. Но спорных вопросов здесь больше, мы знаем, что эта премия более ангажирована. Посмотрим, хватит ли у Трампа в данном случае ангажемента для получении премии.