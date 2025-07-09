Премия мира авансом: президент США Дональд Трамп может стать нобелевским лауреатом

— Но тогда демократы сильно раскрутили тему вмешательства России в американские выборы, и Трамп, по их мнению, оказался чуть ли не агентом Кремля. В предвыборной гонке перед тем как стать 47-м президентом, он четко обозначил свои намерения, подчеркнув, что за 24 часа уладит украинский конфликт и что при нем не будет войн, — считает Андрей Кошкин.