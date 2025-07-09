Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест

Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники с плакатами и фотографиями самой Гуцул в поддержку, они скандируют «Евгения — наш герой».