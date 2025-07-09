Гуцул надеется, что суд Кишинева отменит ее домашний арест

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила надежду, что суд Кишинева не удовлетворит запрос прокуратуры о продлении ее домашнего ареста и отпустит с соблюдением иной формы контроля, чтобы она могла вернуться к работе.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду суд рассматривает запрос прокуратуры о продлении срока домашнего ареста для Гуцул. У здания суда собрались ее сторонники с плакатами и фотографиями самой Гуцул в поддержку, они скандируют «Евгения — наш герой».
«Я надеюсь, что сегодня снимут с ноги (электронный) браслет, потому что я не собираюсь бросать свой народ, я не собираюсь убегать, я всегда с вами. Хочу поблагодарить всех, я вас слышу. Я вас вижу», — заверила Гуцул собравшихся до начала заседания суда.
Она заявила РИА Новости, что может встретиться со своими подчиненными из состава руководства автономии только в течение нескольких минут в здании судов. В это время руководители разных отраслей исполкома делятся с Гуцул информацией о ситуации в Гагаузии. Они говорят, что ее ждут и в самой Гагаузии и передают слова поддержки также от международных партнёров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.