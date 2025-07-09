У армии Казахстана появится управление по искусственному интеллекту

По его словам, разработка и внедрение проектов в сфере ИИ уже ведётся, а сейчас появилась необходимость выделить отдельное подразделение, которое займётся этим направлением на постоянной основе. Он пообещал позднее раскрыть детали реализованных на сегодня проектов.