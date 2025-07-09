Кремль не может подтвердить подлинность аудио с угрозой Трампа бомбить Москву

«С самого начала его второго срока я не уставал говорить, что Трамп нам никакой не друг, и надеяться на его лояльность не стоит. Он возглавляет страну, которая была и остается нашим стратегическим противником — об этом в официальных документах США написано. Потом, он всегда слишком много производил медийного шума, от которого очень мало толку. Обещал помирить Москву с Киевом, забрать Гренландию и Канаду, вернуть Панамский канал — все это так и осталось словами».