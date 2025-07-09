В Узбекистане создадут систему против злостных нарушителей ПДД: штрафы, ограничения и лишение прав

Президент также затронул другую распространённую проблему: задержки с оформлением штрафов. От граждан регулярно поступают жалобы на то, что сотрудники ДПС выносят постановления через 7−8 месяцев после нарушения. Теперь установлено: если решение о штрафе не вынесено в течение одного месяца с момента правонарушения — штраф можно не платить.