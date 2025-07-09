В Узбекистане создадут систему против злостных нарушителей ПДД: штрафы, ограничения и лишение прав

Как было озвучено, только за прошлый год водители совершили более 24 миллионов нарушений, из которых 81% — грубые, включая проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Особенно острой проблема стала в Самаркандской, Кашкадарьинской, Ташкентской областях и в городе Ташкенте.
В социальных сетях всё чаще можно услышать от самих водителей, включая известных личностей: «Заплатил штраф — и езжу, как хочу». Это стало тревожным индикатором падения культуры вождения и обесценивания закона.
«Хронические нарушители» — в прицеле новой системы.
Президент поручил разработать новую программу под названием «Хронические нарушители», суть которой — жёстко пресекать регулярные и сознательные нарушения ПДД.
Согласно новой системе:
Если водитель в течение месяца дважды проезжает на красный свет или выезжает на встречную, либо 5 раз превышает скорость, он лишается права на скидку при оплате штрафов сроком до одного года.
Если за месяц совершено более 10 нарушений, водитель может быть лишён водительских прав на срок до 6 месяцев.
Кроме того, глава государства предложил внести изменения в законодательство: лишать прав водителей, которые превышают допустимую скорость в 2−3 раза, а также пересмотреть размеры штрафов за такие нарушения.
Штрафы с опозданием — больше не действуют.
Президент также затронул другую распространённую проблему: задержки с оформлением штрафов. От граждан регулярно поступают жалобы на то, что сотрудники ДПС выносят постановления через 7−8 месяцев после нарушения. Теперь установлено: если решение о штрафе не вынесено в течение одного месяца с момента правонарушения — штраф можно не платить.
Пересмотр скоростных лимитов
С учётом того, что в стране строятся современные дороги, а автомобили всё чаще оснащаются системами активной безопасности, президент поручил пересмотреть подходы к установлению скоростных ограничений. Министерству внутренних дел поручено совместно с хокимами областей сформировать список участков дорог, где возможно пересмотреть и адаптировать текущие лимиты скорости к реальным условиям.