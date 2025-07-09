Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО

«В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран-членов МОГО. Уверен, что только вместе, через поиск компромиссов и объединение усилий, мы сможем более эффективно помогать нуждающимся и обеспечить стабильное будущее МОГО», — приводит ведомство слова Куренкова.