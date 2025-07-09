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Главу МЧС переизбрали председателем исполнительного совета МОГО

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: © РИА Новости

«Александр Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что полномочия распространяются на ближайшие два года.

«Глава МЧС России является единственным руководителем федерального органа исполнительной власти, удостоенным такой важной и ответственной роли. Последние два года именно Россия была председателем — это впервые за более чем 90-летнюю историю организации», — подчеркивает министерство.

В пресс-службе отметили, что должность председателя исполнительного совета МОГО — одна из важнейших и очень ответственных должностей в структуре управления организацией.

«В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран-членов МОГО. Уверен, что только вместе, через поиск компромиссов и объединение усилий, мы сможем более эффективно помогать нуждающимся и обеспечить стабильное будущее МОГО», — приводит ведомство слова Куренкова.

В декабре 2015 года МОГО получила статус наблюдателя при ООН, что открыло новые возможности для работы организации, в том числе в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня.

МОГО — единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.

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