Reuters: французская разведка сделала вывод об иранских запасах урана

Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер признал, что оценить точный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана «не сможет ни одна разведка в мире», говорится в статье.
«Иранская ядерная программа — это материал, это высокообогащенный уран, это способность переводить этот уран из газообразной фазы в твердую. Это производство ядра и его доставка», — пояснил Лернер в интервью телеканалу LCI. И, по данным французской разведки, каждому из этих этапов был нанесен серьезный урон, а ядерная программа Ирана была «надолго, вероятно, на много месяцев» отброшена назад.
«Сегодня у нас есть указания (на то, где оставшийся уран находится), но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. До этого у нас не будет возможности отследить запасы», — признал он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси в конце июня заявил, что иранцы смогут возобновить обогащение урана «в течение нескольких месяцев» или даже раньше, используя несколько каскадов центрифуг.
Лернер подтвердил, что существует вероятность того, что Тегеран может продолжить тайно обогащать уран «с меньшими мощностями». Именно поэтому, по его словам, Франция так заинтересована в дипломатическом урегулировании ядерного кризиса.