Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: французская разведка сделала вывод об иранских запасах урана

Глава разведки Франции во вторник заявил, что после американских и израильских авиаударов ядерная программа Ирана была отброшена на несколько месяцев назад, но вот с запасами высокообогащенного урана не все так однозначно, пишет Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер признал, что оценить точный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана «не сможет ни одна разведка в мире», говорится в статье.

«Иранская ядерная программа — это материал, это высокообогащенный уран, это способность переводить этот уран из газообразной фазы в твердую. Это производство ядра и его доставка», — пояснил Лернер в интервью телеканалу LCI. И, по данным французской разведки, каждому из этих этапов был нанесен серьезный урон, а ядерная программа Ирана была «надолго, вероятно, на много месяцев» отброшена назад.

Как утверждает Лернер, небольшая часть запасов высокообогащенного урана была уничтожена, но остальное «находится в руках властей».

«Сегодня у нас есть указания (на то, где оставшийся уран находится), но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. До этого у нас не будет возможности отследить запасы», — признал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси в конце июня заявил, что иранцы смогут возобновить обогащение урана «в течение нескольких месяцев» или даже раньше, используя несколько каскадов центрифуг.

Тем самым он опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что атаки американцев на иранские ядерные объекты отбросили ядерную программу Тегерана на «десятилетия назад».

Лернер подтвердил, что существует вероятность того, что Тегеран может продолжить тайно обогащать уран «с меньшими мощностями». Именно поэтому, по его словам, Франция так заинтересована в дипломатическом урегулировании ядерного кризиса.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше