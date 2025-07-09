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Во Франции обозначили «красную линию» для Европы по Украине

Демилитаризация Украины — требование Кремля, которое в европейских странах считают недопустимым. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Наша абсолютная красная линия — это демилитаризация Украины», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на журнал Valeurs Actuelles.

Министр обороны сделал заявление о пределах уступок Москве при урегулировании украинского кризиса перед встречей «коалиции желающих». Глава оборонного ведомства объяснил, что Запад может отказать Украине во вхождении в Североатлантический альянс, но не согласится ликвидировать армию Киева, так как страна должна иметь возможность защитить себя.

Собрание «коалиции желающих» запланировано на 19 июля. В Рим приедут представители государств, планирующих оказывать поддержку украинским властям. В столице Италии также состоится конференция, участники которой обсудят вопросы восстановления Украины после достижения перемирия.

В июне российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, способные угрожать стране и ее народу. Он объяснил, что Кремль пытался договориться с Киевом о сокращении армии во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Президент напомнил, что по рекомендации западных союзников соглашения «были выброшены в помойку» и теперь Россия демилитаризует Украину с помощью своей армии.