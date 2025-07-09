В июне российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, способные угрожать стране и ее народу. Он объяснил, что Кремль пытался договориться с Киевом о сокращении армии во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Президент напомнил, что по рекомендации западных союзников соглашения «были выброшены в помойку» и теперь Россия демилитаризует Украину с помощью своей армии.