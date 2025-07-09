Радий Хабиров рассказал о решении кадровых проблем в экономике Башкирии.

«В целом, я считаю, что “выживут” на этом сложном рынке и будут эффективны те регионы, которые уделят серьёзное внимание СПО, — подчеркнул Радий Хабиров. — Это финансирование создания современных мастерских, повышение зарплат педагогов-мастеров, хорошие общежития. Таким образом мы формируем человека труда. Важно также понимать, что подготовка кадров — это двустороннее движение. Многие наши предприятия участвуют в этой работе, начинают взаимодействовать со студентами уже с первых курсов — приглашают на практику, платят дополнительную стипендию, дают возможность трудиться и выполнять неквалифицированную работу. Думаю, что все эти подходы в совокупности дают положительный эффект».