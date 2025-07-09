Радий Хабиров рассказал о решении кадровых проблем в экономике Башкирии.

Глава республики Радий Хабиров в интервью информационному агентству «ФедералПресс» рассказал о решении кадровых проблем в экономике Башкирии.
По его словам, ситуация на рынке труда сейчас непростая. На одного жителя, находящегося в поисках работы, приходится порядка восьми вакансий. Особенно не хватает инженерно-технических кадров, высококвалифицированных рабочих — слесарей, токарей, фрезеровщиков, сварщиков.
Для решения этой задачи Башкирия в первую очередь опирается на среднее профессиональное образование (СПО). Настоящая заслуга нашей республики — в том, что мы сохранили разветвлённую сеть таких учебных заведений. У нас работают 92 колледжа и порядка 30 их филиалов. То есть в каждом муниципалитете у нас — учреждение среднего профобразования. Второе направление — ранняя профориентация в школах.
«В целом, я считаю, что “выживут” на этом сложном рынке и будут эффективны те регионы, которые уделят серьёзное внимание СПО, — подчеркнул Радий Хабиров. — Это финансирование создания современных мастерских, повышение зарплат педагогов-мастеров, хорошие общежития. Таким образом мы формируем человека труда. Важно также понимать, что подготовка кадров — это двустороннее движение. Многие наши предприятия участвуют в этой работе, начинают взаимодействовать со студентами уже с первых курсов — приглашают на практику, платят дополнительную стипендию, дают возможность трудиться и выполнять неквалифицированную работу. Думаю, что все эти подходы в совокупности дают положительный эффект».
Ранее сообщалось, как Башкирия решит вопрос подготовки кадров.