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Минниханов и Цивилев вручили дипломы лучшим студентам казанского энергоуниверситета

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев вручили сегодня дипломы о высшем образовании лучшим студентам казанского государственного энергетического университета.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Торжественная церемония вручения прошла в рамках открытия межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «Инжир-2025» после лекции «Стратегия развития Энергетики — Модель технологического университета», которую провел Цивилев.

Награды из рук Раиса Татарстана и министра энергетики получили 12 лучших студентов КГЭУ.

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