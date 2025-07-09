Минниханов и Цивилев вручили дипломы лучшим студентам казанского энергоуниверситета

Торжественная церемония вручения прошла в рамках открытия межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «Инжир-2025» после лекции «Стратегия развития Энергетики — Модель технологического университета», которую провел Цивилев.
Награды из рук Раиса Татарстана и министра энергетики получили 12 лучших студентов КГЭУ.
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Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше