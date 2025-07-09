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Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой

Белоусов провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Косановым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым», — говорится в сообщении.

Как отметил Белоусов, слова которого приводит ведомство, Косанов много раз бывал в России, но ещё ни разу в качестве министра обороны. Также Белоусов рассказал о запланированной насыщенной программе.

«Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса», — сказал министр.

Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, «делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств».

Косанов также отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, с которой связан добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере», — добавили в МО РФ.

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