Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой

Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, «делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств».