Токаев проинспектировал ТЭЦ-3 в Астане

«Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны. Аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту о ходе развития энергетической инфраструктуры столицы», — говорится в сообщении.
По данным, на сегодняшний день тепловые мощности города увеличились на 30% за счет ввода в эксплуатацию первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых станций — «Туран» и «Юго-Восток» с общей дополнительной мощностью 1100 Гкал в час. В этом году планируется завершить строительство второй очереди станции «Туран». Также продолжатся работы по станции «Тельмана», начнется расширение ТЭЦ-2 и проектирование газовой станции «Юго-Запад». В результате реализация всех этих проектов обеспечит необходимый резерв тепловой энергии до 2035 года.
Токаеву также представили план строительства парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.
Главе государства сообщили, что ТЭЦ-3 работает на природном газе и выдает до 440 Гкал тепла в час, обеспечивая потребности юго-западной части столицы. Сейчас ведутся работы по подключению первой очереди ТЭЦ-3 к резервному источнику топлива.
«Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы», — заключили в Акорде.