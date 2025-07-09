Токаев проинспектировал ТЭЦ-3 в Астане

По данным, на сегодняшний день тепловые мощности города увеличились на 30% за счет ввода в эксплуатацию первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых станций — «Туран» и «Юго-Восток» с общей дополнительной мощностью 1100 Гкал в час. В этом году планируется завершить строительство второй очереди станции «Туран». Также продолжатся работы по станции «Тельмана», начнется расширение ТЭЦ-2 и проектирование газовой станции «Юго-Запад». В результате реализация всех этих проектов обеспечит необходимый резерв тепловой энергии до 2035 года.