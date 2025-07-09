МИД РФ назвал запрет на въезд россиянам в Армению недружественным действием

«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия», — сказала официальный представитель российского МИДа.
По ее словам, это обсуждалось министрами иностранных дел двух стран еще в мае. Тогда Армении предложили конкретные шаги для решения данного вопроса. В настоящий момент, как отметила Захарова, Москва ожидает реакции Еревана.
7 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в ходе встречи с послом Армении Гургеном Арсеняном заявил о необходимости поддерживать конструктивный информационный фон вокруг России. Помимо этого замминистра и посол обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня и российско-армянские контакты.