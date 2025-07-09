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МИД РФ назвал запрет на въезд россиянам в Армению недружественным действием

РФ оценивает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие, поскольку это противоречит союзническим отношениям между двумя странами. Об этом 9 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия», — сказала официальный представитель российского МИДа.

По ее словам, это обсуждалось министрами иностранных дел двух стран еще в мае. Тогда Армении предложили конкретные шаги для решения данного вопроса. В настоящий момент, как отметила Захарова, Москва ожидает реакции Еревана.

7 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в ходе встречи с послом Армении Гургеном Арсеняном заявил о необходимости поддерживать конструктивный информационный фон вокруг России. Помимо этого замминистра и посол обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня и российско-армянские контакты.

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