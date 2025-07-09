Депутат Бутина призвала «делить на два» угрозы Трампа в адрес России

«Из того, что мы знаем сейчас, можно заключить, что Дональд Трамп просто торгуется. Он пытается у России выторговать максимальную цену за Украину, но пока что у него это не получается. А вот когда у Трампа что-то не получается, то он пытается давить и демонстрировать жесткость», — сказал политолог «Газете.Ru».