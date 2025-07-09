Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

«Пора уходить», — написал премьер-министр Венгрии в Х, проиллюстрировав публикацию фотографией главы Еврокомиссии.
Председателю ЕК грозит отставка на фоне продолжающегося с 2021 года скандала, известного как «Pfizergate», пишет RTVI. Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в нарушениях процедуры при заключении контрактов на поставку вакцин компании Pfizer во время пандемии COVID-19.
В четверг, 10 июля, депутаты Европарламента определят судьбу фон дер Ляйен и всего состава Еврокомиссии. Для принятия решения об отставке потребуется квалифицированное большинство — 480 голосов (⅔ от общего числа депутатов).
За всю историю ЕС депутаты девять раз инициировали процедуру отставки Европейской комиссии. Последний случай произошел в 2014 году при председателе Жан-Клоде Юнкере, бывшем премьер-министре Люксембурга.
Однако лишь однажды эти усилия увенчались успехом. В 1999 году на фоне коррупционного скандала председатель ЕК Жак Сантер добровольно подал в отставку со всем составом комиссии, не дожидаясь итогового голосования в Европарламенте.