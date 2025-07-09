Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Жалобы рядовых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога, заявил в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Речь шла о повышении безопасности, улучшении инфраструктуры дорожного движения и снижении заторов на дорогах.
Руководитель страны поднял вопрос парковки. Он отметил недовольство населения загруженностью улиц, на которых расположены здания некоторых министерств, ведомств и хокимиятов: их сотрудники занимают 2−3 ряда проезжей части под «парковки».
По поручению президента был проведен опрос среди 15 тыс. водителей. Они заявили, что из-за отсутствия законных парковок как в столице, так и в крупных городах Узбекистана, они вынуждены оставлять свои автомобили на обочине.
«В целом, жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога», — констатировал Мирзиёев.
Он поручил убрать все запрещающие знаки с участков возле организаций и в махаллях, установленные без оснований, а также установить камеры в местах парковки чиновников, чтобы обеспечить неотвратимость наказания в случаях нарушения правил.
Вместе с тем, глава республики призвал госслужащих быть примером для населения в пользовании общественным транспортом. На дорогах отменяется приоритет для служебного транспорта руководителей госорганов, за исключением лиц из списка, утвержденного правительством.
Для сокращения пробок в столице запустят информационную систему «Интеллектуальный транспорт».
В нее интегрируют более 700 перекрестков в Ташкенте, все столичные светофоры, а также устройства фото- и видеонаблюдения.
Отмечалось, что, в зависимости от интенсивности движения, дистанционное управление светофорами поможет сократить пробки на 25−30%.